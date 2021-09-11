J Balvin se desnuda musicalmente en ‘José', su nuevo disco.

José Álvaro Osorio Balvin, verdadero nombre de J Balvin, lanza su quinto álbum de estudio llamado ‘José’ que ya está disponible en el mundo entero, siendo el álbum más personal en su carrera discográfica.

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Bautizado con el nombre legal del artista, ‘José’, es el esfuerzo más personal del reguetonero hasta la fecha, y en el que ahonda musicalmente más que nunca, según informa Universal Music.

Su nuevo álbum cuenta también con la participación de Jhay Cortez, Dua Lipa, Bad Bunny, Khalid, Tokischa, Zion & Lennox, Tainy y otros exponentes musicales a la altura del cantautor que recientemente participó con un cover de 'Wherever I May Roam', una canción de Metallica en una reversión del 'Black Album'.

Además, la nueva producción del colombiano es audiovisual, cuenta con tecnología Dolby Atmos en exclusiva en Apple Music y "llega cuando J Balvin también consigue oficialmente su 31º número 1 en Latin Airplay, empatando por la mayor cantidad de #1 en Latin Airplay de la historia y consolidándose como el mayor éxito de la música latina de la década".

J Balvin estará de gira por Estados Unidos

J Balvin estará de gira por Estados Unidos en el 2022 con 28 fechas y comenzando el 19 de abril de 2022 en San Antonio y culminando l 4 de junio en Puerto Rico. En el camino, el intérprete de 'Mi gente' visitará Seattle, Las Vegas, Miami, Nueva York y DC.

Los boletos saldrán a la venta el 17 de septiembre a través de jbalvin.com. El artista, ganador de cinco Latin Grammy, realizará una serie de presentaciones a partir de este mes, mismos que precederán a la gira en vivo de 2022.

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