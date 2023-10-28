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FOTOS | Esto es lo que más odiaba Jada Smith de estar casada con Will Smith

La actriz Jada Pinkett reveló recientemente que llevaba siete años separada del Will Smith, ¿qué es lo que más odiaba de estar casada con él? Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Will Smith y sus hijos.jpg
Will Smith y Jada.jpg
Jada selfie.jpg
Will Smith y su esposa.jpg
Will Smith y Escorpión Dorado.jpg
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Will Smith en los Golden Globe Awards.jpg
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Jada con labial rojo.jpg
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