Javier Ceriani habla de la supuesta agresión que sufrió de Sergio Mayer.

El presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani, habló en exclusiva para Venga la Alegría de la supuesta agresión que sufrió de parte de Sergio Mayer, a quien presuntamente le pusieron un arresto de oficio.

El periodista contó que está en un hotel y no ha regresado a su casa por seguridad, ya que calificó al exdiputado como una persona “prepotente y soberbia”.

Ceriani dijo que simplemente preguntó como parte de su trabajo y Mayer no supo cómo responderle. El argentino usó su micrófono siguiendo al exGaribaldi y tanto él como su esposa, Isaabela Camil, se molestaron.

Javier Ceriani defiende la libre expresión en Estados Unidos

Javier Ceriani fue contundente al decir que defiende la libre expresión en el país vecino y no se va a dejar hacer menos por alguna figura pública. El periodista enseñó la copia del arresto que tuvo Mayer y que debe comparecer el próximo año.

“Yo no voy a permitir que vengan dos extranjeros a Estados Unidos a insultar a un periodista, esta es mi ciudad, yo pago mis impuestos, yo no aparezco en ningún libro extraño, es mi trabajo, es mi lugar de trabajo... todos los periodistas tienen el video donde me manotea”, dijo contundentemente el conductor.

