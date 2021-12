Aislinn Derbez habla de su relación con Jonathan Kubben: ¿Indirecta a su ex?

Fue a través de fotografías en Instagram , donde Aislinn Derbez anunció que su tiempo sin pareja había terminado, a distancia de su divorcio. Ahora, la actriz habló de su relación con Jonathan Kubben.

Y es que reveló por medio de sus historias de la mencionada red social, cuál era el motivo por el que se había enamorado del productor de series de televisión.

“Fue su pelo lo que me conquistó”, dijo la también modelo con gran sentido del humor, típico de la dinastía Derbez. Esto provocó que millones de seguidores reaccionaran con mucha alegría al chiste de la nueva pareja.

“Me gusta que no perdieras tu risa y sentido del humor”, “Qué alegría que ahora estés de nuevo iniciando una relación y las bromas no falten”, “Un divorcio y nada cambió y eso es increíble, qué gran ser humano eres”, “Si que tiene el pelo como un león ja, ja, ja, me agrada el sujeto”, opinaron sus seguidores.

Te puede interesar: Así celebró Britney Spears su cumpleaños 40 en México tras recibir su libertad.

Aislinn lleva nueve meses de noviazgo

Fue en una entrevista con la revista Quién, donde Aislinn confesó que llevan nueve meses de noviazgo, pero es hasta este momento que decidieron revelarlo porque ya se sienten listos para hacerlo.

“Ya vamos a cumplir nueve meses porque fue como de inmediato. Ha sido una historia bien interesante, llena de crecimiento. Él tiene esas partes que a mí me hacen falta”, aseguró la hija de Derbez.

También podría interesarte: Christian Nodal le hace desplante a Belinda ante sus amigos. (VIDEO)