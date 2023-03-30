Después de brillar en la transmisión de los Oscar, a Javier Ibarreche le llueven los oportunistas.

Fiel a su estilo, nuestro querido Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo un gran invitado para el nuevo capítulo de ‘De Lo Que UNO Se Entera’ donde contó con la presencia de Javier Ibarreche, quien fue parte del equipo especial para la transmisión de la entrega de los Premios Oscar por la señal de Azteca 7.

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El influencer que ha triunfado en TikTok reveló que su vida ha tenido un cambio luego de estar en los Premios Oscar, ya que muchas personas que no lo habían buscado en años, de la nada le han hablado para saber de su vida, lo que ha puesto a prueba muchas cosas en su persona.

¿Quiénes son los verdaderos amigos de Javier Ibarreche?

El experto en cine confirmó que tras su aparición en la entrega de los Premios Oscar, muchas personas conocidas y desconocidas lo han buscado por interés, aunque hay muchos fans de su trabajo que le enviaron mensajes para felicitarlo por su participación.

Hay un algo, en el cómo se te acerca una persona que, te das cuenta luego, si es por interés o no, me paso, sobre todo, después de los Oscares. Me escribió un chi... de gente, nada más para felicitarme ‘Qué buen trabajo’ órale, hubo otra gente tanto conocidos como desconocidos que querían pedirme algo y bueno, escuchémoslos. Lo que es raro, es cuando gente que no te conoce, se quiera acercar de manera desinteresada y cuando gente que sí te conoce, de repente, pero que hace años no hablabas, te empiezan a buscar muchísimo. Gente que me escribe de repente que no tengo ni siquiera guardado su número ‘Hola amigo, ¿Cómo estás?’ ‘¿Quién eres?’

Sin embargo, Javier Ibarreche ya tiene identificadas a las personas que son sus verdaderos amigos por la forma en que lo tratan hasta este momento, sin importar nada.

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