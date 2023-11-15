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FOTOS | ¿Macky y Jawy se gustan? ¡Y apenas vamos en la semana 2!

Estamos en la semana 2 de aventura y al parecer ya hay dos atletas que se gustan... Se trata de Jawy y Macky del equipo azul. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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