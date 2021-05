¿Donde hubo fuego, cenizas quedan? JLo sale con Ben Affleck y Marc Anthony.

Hace unos meses se ido a conocer la separación de JLo y Alex Rodríguez, ¡y la cantante ahora se ha visto con Ben Affleck y Marc Anthony!

Luego de que Jennifer López anunciara su ruptura con Alex Rodríguez, ¡ha estado en boca de todos! Pues no ha perdido para nada el tiempo, ¡se ha estado viendo con sus ex-parejas! Ben Affleck y Marc Anthony. ¿Regresará con alguno? Te contamos...

JLo se ha estado viendo con su ex-pareja, Ben Affleck.

Hace unas semanas te contamos una noticia que le dio la vuelta al mundo, ¡Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a verse a solo unos días de que se diera a conocer la ruptuta entre la cantante y Alex Rodriguez! Recordemos que tuvieron un romance hace ya casi 20 años, estuvieron comprometidos en 2002 y terminaron en 2004. JLo tuvo dos parejas después de él, Marc Anthony, de 2004 a 2014; y Alex Rodríguez, con quien acaba de anunciar su ruptura.

Affleck fue visto visitando la casa de Jennifer en Los Ángeles, ambos tuvieron cuidado de no ser fotografiados juntos, ¡pero fue misión fallida! Pues se vio incluso que el chofer de la cantante, fue por él. Todos pensaban que había sido un reencuentro casual de un día, ¡pero no es así! Se les ha visto incluso en el mismo gimnasio y de vacaciones juntos... ¿Habrá reconciliación o solo serán buenos amigos?

¿JLo y Marc Anthony juntos de nuevo?

JLo ha causado controversia las últimas semanas, pues no solo terminó su relación con Alex Rodríguez, semanas después se le vio con su ex Ben Affleck muy juntitos, ¡y ahora también se vio con otro de sus ex y padre de sus hijos, Marc Anthony!

Estuvieron desayunando juntos muy amigables en un hotel de Miami. Recordemos que su relación terminó en muy buenos términos en 2011 luego de siete años de matrimonio, pues tienen dos hijos, así que decidieron mantener una buena relación por ellos.

Ahora que está frecuentando nuevamente a Marc, ¿habrá cenizas del fuego de hace años?

No se sabe si JLo está en búsqueda de una pareja, ¡pero ellos dos podrían ser candidatos! ¿Alguno será el bueno?

