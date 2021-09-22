Joaquín Cosío es elegido para ser el nuevo Wolverine de Marvel.

Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de Wolverine, luego de que Marvel confirmó que el actor mexicano Joaquín Cosío será el encargado de dar vida al mutante, en la adaptación latinoamericana del podcast Wolverine: The Long Night.

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El actor mexicano se sigue abriendo camino en el ámbito de los cómics, pues recordemos que recientemente figuró como el General Mateo Suárez, uno de los malvados que aparecieron en la cinta The Suicide Squad.

Ahora, Joaquín Cosío es el encargado de prestar su voz a Wolverine en el podcast en su versión en español, donde su inconfundible tono acompañará al personaje y hará que los fanáticos se trasladen de forma interesante a las aventuras únicas e inigualables del mutante.

La idea de Wolverine: The Long Night

Este podcast fue lanzado por Marvel Entertainment y SiriusXM, apostando por primera vez en un guion en español. Hasta el momento solo han sido liberados los dos primeros episodios de 10 que abarcan la primera temporada y se pueden escuchar en la aplicación SiriusXM o suscribiéndose a Marvel Podcasts Unlimited en Apple Podcasts.

Además, la serie es una traducción al español del primer podcast con guion de Marvel, (Wolverine: The Long Night), que se emitió por primera vez en el año 2018.

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Ahora, los oyentes pueden escuchar en la serie de audio semanal con episodios de 30 minutos con voces como la de Joaquín Cosío, Guillermo García, Brigitte Kali Canales, Iván Bernal, Bruno Bichir, Rafael Sigler, Ricardo Chávez, Marianna Burelli y Alberto Zeni. La serie está dirigida por Alejandra López.

