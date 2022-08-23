Joaquín Cosío nos reveló todo sobre su nueva película.

Este martes tuvimos como invitado especial en el foro de Ventaneando a Joaquín Cosío, quien nos reveló varios detalles de su carrera y todo sobre su nueva película en donde hace el papel de un estafador.

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Un estafador que tiene buen corazón, que tiene una hija y, que en realidad no es un tipo, es un tipo que detesta la violencia; es una película sin violencia, un estafador que dice ‘Yo no uso la violencia, yo no robo, a mí la gente me da su dinero’

El actor aseguró que ha sido uno de los retos más grandes que ha tenido en su carrera como actor.

Es lo más difícil que yo tuve como actor, con este rostro, conseguir ser simpático para seguir la confianza de la persona que vas a estafar, que es el principal gancho, hacerte fiable, que la gente te sienta amistoso

Entre el elenco se encuentran muchos actores jóvenes que protagonizan la cinta con Joaquín Cosío.

Esta Diana Bovio, una joven actriz; Danae Reynaud, que son las dos co-protagonistas con quienes llevamos toda la historia y luego hay varios actores, entre ellos Juan Carlos Colombo y muchos jóvenes nuevos. Pero, básicamente la historia se sostiene entre Diana, que es mi hija y Bovio que es mi novia

La sorprendente carrera de Joaquín Cosío en la actuación.

El actor nos contó que siempre hizo teatro desde joven, pero que en realidad es Licenciado en Comunicación.

Bueno, yo hice siempre teatro; soy licenciado en comunicación, yo hice teatro desde joven en la preparatoria, entonces la actuación siempre fue lo que realmente me interesaba y tuve suerte, no puedo usar otra palabra, tengo una carrera muy afortunada, porque cayó de pronto una invitación para una película y luego otra, tuvieron éxito

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Joaquín Cosío recordó la primera película con la que tuvo éxito en su carrera.

La primera que tuve fue Matando Cabos, le fue muy bien; yo era un actor desconocido, completamente. Hasta tuve una nominación al Ariel por esa película.