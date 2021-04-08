- 58 años.

- ACTOR.

- Nació en la Ciudad de México un 24 de diciembre de 1962.

- Es un actor y director versátil de la década de los 80’s que maneja el drama y la comedia.

- Ha participado en más de 300 películas nacionales e internacionales, 35 obras de teatro y más de 35 telenovelas, series y programas unitarios, así como doblaje de voz.

- Proviene de una familia de grandes actores, hijo del reconocido actor “Polo Ortín” y Olga Rinzo, nieto de Leopoldo “El Chato” Ortín y la actriz Aurorita Campuzano “La Rorra”.

- Encontró su verdadero amor al lado de su actual esposa Mirna Gómez a la que conoció trabajando juntos en una obra de teatro.

- Por azares del destino, después de 25 años, se volvieron a encontrar, se enamoraron y finalmente contrajeron nupcias en 2012.

- En su adolescencia y madurez destacó en los deportes como: Fútbol Americano jugando la posición de fullback en la Universidad Metropolitana con el equipo “Cuernos Largos”; en Waterpolo como delantero con el equipo Franco Español y selección Olímpica y en Basquetbol en la selección de la Alberca Olímpica. También practicó la equitación.

- Sus amigos y compañeros lo conocen por ser noble, leal, alegre y bonachón, pero sin olvidar su carácter fuerte. Ama a los animales, así como a la naturaleza, pero si de ella tiene que echar mano para sobrevivir, lo hará sin miramientos.