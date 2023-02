Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez reaparecen tras rumor de infidelidad.

Luego del rumor que puso a tambalear su matrimonio Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez reaparecieron en redes sociales y echaron por tierra las especulaciones que apuntaban a que había un distanciamiento entre la pareja.

Los actores que tienen 12 años de matrimonio y han procreado dos hijos, se vieron envueltos en polémica después de que se corrió el rumor de que Jorge Salinas le había sido infiel a su esposa con su nutrióloga.

Cabe mencionar que la nutrióloga confirmó que sí tuvieron algo que ver; sin embargo, con el paso de los días se comprobó que no existían los elementos suficientes para ratificar lo dicho por la mujer en cuestión.

¿Qué dijo Jorge Salinas sobre su supuesta infidelidad?

El actor salió a desmentir lo sucedido y aseguró que “quiero que quede muy claro, yo no he tenido ninguna relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido (…) Reitero, no tengo ninguna relación extramarital, ni la he tenido. Les pido, por favor, que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”.

¿Elizabeth Álvarez perdonó a Jorge Salinas? Elizabeth Álvarez no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto; sin embargo, hace poco reapareció en redes y publicó una fotografía en su perfil de Instagram al lado de su amado Jorge Salinas.

En la imagen se ve ambos tomados de la mano mientras Jorge Salinas le planta un beso en la mejilla a su esposa, quien sonríe. La publicación fue hecha en San Valentín y de inmediato su esposo se hizo presente con el mensaje “@cuquitaoficial_ por sobre todo está nuestro amor, gracias por siempre estar”.

¿Se les vio paseando juntos?

Después de la publicación de Elizabeth Álvarez, la pareja fue captada en diversos lugares de México, donde accedieron a tomarse fotos con sus fans y se les vio de mejor ánimo.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Después de esta nueva aparición en público, sus fans se hicieron presentes con mensajes como: “Qué bueno que Jorge y Elizabeth no están separados”, “Jorge y Elizabeth que bueno que siguen juntos y no le dieron gusto a esa mujer”, “Qué bello verlos juntos, la Dra era fea por dentro y por fuera y muy mala como profesional y como ser humano con tanta mentira y maldad”.