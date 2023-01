Jorge Salinas rompe el silencio tras filtración de fotos con nutrióloga.

Tras la filtración de las fotos en las que supuestamente Jorge Salinas le fue infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con la nutrióloga Anna Paula, el actor salió a hablar por primera vez de lo que aconteció.

Hablamos de la infidelidad en una relación. ¿Cómo reaccionar?

¿Qué dijo Jorge Salinas sobre la infidelidad de Elizabeth Álvarez?

Fue ante varios medios de comunicación, donde el actor negó rotundamente haber engañado a su esposa, no solo con Anna Paula sino con cualquier otra mujer.

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido ni tengo un relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido […] Reitero, no tengo ninguna relación extramarital, ni la he tenido”, enfatizó Jorge Salinas.

El famoso actor refirmó ser un hombre que ama y respeta profundamente a su pareja Elizabeth Álvarez y además de a León y Máxima, los hijos que procrearon juntos y pidió a la prensa que parara.

“Les pido, por favor, que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”, agregó Salinas.

Aseguró que no existe ningún rencor ni resentimiento hacia la revista de circulación nacional que hizo públicas las fotografías al lado de Anna Paula, con quien supuestamente se reunió para entregarle unos medicamentos.

¿Cuál es la postura de Anna Paula?

Al respecto, la nutrióloga aseguró en una entrevista que el actor sí la había besado.

“Le entregué el medicamento, recibí el pago, nos despedimos. Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí. Sí recibí un beso y sí me sentí un poco sacada de onda, pero siento que para él era normal”, detalló Anna Paula.

Además, reveló que Jorge Salinas le coqueteó el tiempo que estuvieron en contacto, pero que ella no le correspondió.

“En ocasiones sí había como algún tipo de coqueteo, pero siempre me mantuve en una línea, digamos, lo más profesional posible. Le comenté que yo tenía una pareja y él, en cierto punto, se mostró molesto por ese comentario, pero yo me mantuve en mis valores y profesionalismo”, compartió Ana.

La nueva declaración del actor se contrapone con la de la nutrióloga, pues, aunque en un momento, ella le había pedido que saliera a aclarar la situación, Jorge Salinas lo hizo a su manera y negando toda infidelidad.