Productor Yuri ‘N’ en prisión y vinculado a proceso por presunto abuso.

Aunque las denuncias en su contra se interpusieron hace más de dos años, fue esta semana que el productor de televisión Yuri 'N', fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva, a raíz de las acusaciones de su excuñada y de su hijastra por presunto abuso sexual y corrupción de menores, por parte de un juez de control en el Reclusorio Norte.

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El productor, fue acusado por la primera víctima de presunto abuso sexual de su sobrina, cuando era menor de edad.

Las agresiones habrían iniciado cuando tenía 12 años y la conoció, porque era hija de su entonces novia y aunque, la relación terminó en 2015, él siguió frecuentando a la menor, quien lo veía como un padre.

Prometiéndole una carrera como modelo y actriz, Yuri habría convencido a la adolescente de dejarse fotografiar al menos, unas cincuenta veces con poca ropa o desnuda, pero también la habría drogado y alcoholizado de lo cual, se tienen presuntas evidencias como videos y fotografías.

Por lo que también, podría ser acusado de pornografía infantil y alcanzar hasta 12 años en prisión.

La joven que lo acusa rompió el silencio en redes sociales.

De hecho, en diciembre pasado, la joven quien se identificó como FSNS con el fin de resguardar su identidad, compartió en redes sociales el horror que vivió.

Rompí el silencio para salvarme, pero para salvar a otras víctimas, hoy busco justicia de tener un depredador que siempre imaginó que su poder lo mantendría impune, no es justo que los niños y niñas vivamos con miedo en nuestra propia casa, porque eso era yo, una niña indefensa con un adulto abusador

El productor ya conocía los cargos en su contra.

Por cierto, la audiencia inicial del caso se llevó a cabo el pasado 23 de noviembre, cuando el productor escuchó las imputaciones de la Fiscalía.

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Aunque en comparecencia previa con el Ministerio Público, negó todas las acusaciones, incluida la de su excuñada quien denunció que, también con la promesa de convertirla en estrella, a ella la acosó sexualmente de igual manera.

