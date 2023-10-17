José Eduardo Derbez reacciona a la canción ‘Morrito’ de su hermano Vadhir Derbez

Bromista e irónico como es, José Eduardo Derbez aplaude que su hermano Vadhir haya lanzado recientemente, la canción ‘Morrito’, en la que hace alusión a la ausencia de su padre en su infancia.

José Eduardo se refiere al tema al anunciar el regreso a cartelera de la obra ‘La Clase’, en la que actúa con Mauricio Islas, Miguel Burra y Leonardo de Lozanne.

Te puede interesar: Así fue la sorprendente boda de Michelle Salas y Danilo Díaz

Es que yo sí estoy yendo a terapia, yo sí estoy sanando mis heridas de otra forma, no es cierto. Amo a mi hermano, sí y el video está súper bonito y súper fuerte, ya quedé que cuando haga yo la mía, Mauricio va a salir de mi papá, tú vas a salir de Aitana y vamos hacer una canción. Vadhir sabe que lo amo y respeto muchísimo su forma de haber sacado eso

Voy hacer una rola y se la voy a dedicar ahí. Fíjate que, estaba yo en Cuernavaca y él me la mandó, me mandó el video y escuché la canción, vi el video y sentí muchas cosas, sí sentí muchas cosas, porque quieras o no, fue algo que los tres hijos vivimos, entonces le contesté y le digo ‘qué fuerte, pero qué bonito’ y le pregunté ‘¿Él ya la vio?’ Y me dijo ‘sí y lo platicamos y ya’

También te puede interesar: Exclusiva: Michelle Salas se va a casar en este icónico y bello lugar

¿Dónde va a ser la gira de su obra de teatro?

La obra 'La Clase', se reestrenará en el Teatro México del Centro Cultural Manolo Fábregas de la Ciudad de México y emprenderá una gira por San José Fresno y Riverside, California los días 20, 21 y 22 de octubre y el 2 de noviembre en Nueva York.

