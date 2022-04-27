José Joel revela que han vendido algunos objetos de su padre.

José Joel confirma que Sara Salazar y Sara Sosa han vendido una parte de los objetos personales que pertenecieron a su padre José José, a parte de las propiedades que dejó el cantante en Florida y que, en breve Anel Noreña, podría reclamar como heredera universal de éste.

Estas personas insisten en hacer las cosas de una manera muy fea, de una manera muy egocéntrica, de una manera muy jodida, perdonen ustedes la palabra, pero sí, todo lo que se llevó mi papá de México a Miami era toda su historia, sus trajes, sus joyitas, sus zapatos, su vestimenta casual, sus premios y todo eso, al parecer es lo que sí está gente está vendiendo, la está subastando, la está dando al mejor postor

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Amen de los departamentos, en vez de estar procurando y velando por esas cosas que mañana podrían estar en algún tipo de museo o en una casa bonita. Pues las están vendiendo para sacar para el súper, entonces, que se pongan a trabajar, pero la verdad es que estamos muy tranquilos y contentos porque cuando esté listo y lo que estamos logrando al día de hoy, es tener ese completo control sobre lo que era la carrera, la vida y la imagen de José José

Suspenden el lanzamiento de un tequila con el nombre de José José

En ese mismo tenor, revela que ya quedó frenado el lanzamiento de un tequila con el nombre de José José.

Fíjate que sí hubo un acercamiento, porque no sé si se enteraron, me imagino que sí, fue un estudio de Mercadotecnia lo que de repente le pareció muy fácil a este muchacho decir: ‘Ahora yo voy hacer mi tequila José José', no estaba enterado del proceso, no estaba enterado de lo que se está haciendo, no estaba enterado de cuáles son los pasos a seguir para registrar una marca del tamaño de José José, entonces sin ningún dolo, sin ninguna situación negativa nos buscó, le contestamos, lo asesoramos, le dijimos cómo está el rollo y tranquilo

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El cantante recibió un reconocimiento por su trayectoria en el Paso Texas y otro a nombre de su madre, Anel Noreña.