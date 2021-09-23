Plutarco Haza regresa a Ventaneando para platicar sobre sus proyectos.

Plutarco Haza nos platicó sobre su regreso al teatro y las series.

Después de muchos años, este miércoles tuvimos en el foro de Ventaneando a Plutarco Haza, quien después de la pandemia regresó a sus actividades.

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Yo regreso a teatro después de un año bien complicado y seis meses después ya estoy en mi tercera serie consecutiva, hice ‘Luis Miguel’, ‘Berne’ y, ahora estoy en ‘Donde hubo fuego’, estrené el monólogo que es una obra que nació en la pandemia porque decimos ‘cómo vamos a reactivar el teatro’, íbamos a necesitar obras de uno o dos personajes máximo. Yo conocí este monólogo que estuvo en Brodway, de un comediante padrísimo que no quiere ser papá, su mujer también está acuerdo con él, de repente su reloj biológico se le cumple y empieza a torcerle la mano porque ella se está arrepintiendo, él decide que sí y, viene todo este viacrucis de que no se pueden embarazar hasta cuando nace el bebé

Adal es el director, por zoom me empezó a dirigir, yo hice la adaptación y, bueno él empieza a ver el mundo a través de los ojos de un bebé y encuentra el sentido de la paternidad y de la vida, pero todo de una forma muy cómica. Está muy padre, nunca he hecho un monólogo, cosa que es dificilísimo, pero ya me sentía bien para hacerlo, pero, aunque he hecho comedia, no es mi fuerte, obviamente no he hecho monólogos, pero quién mejor para dirigirme que Adal, que es experto en monólogos y en comedia

Desde hace dos meses regresó a las presentaciones en el teatro en donde logró retomar su carrera.

Estrené hace dos meses en el parque Interlomas y ahora en el Teatro Wilberto Cantón los miércoles, empezamos en el teatro Independencia los viernes a partir del 15 de octubre, vamos poco a poco porque es un momento difícil. Regresé a alternar en ‘Dos más dos’, en una obra, una comedia que produce Sergio Gabriel, alterno con Mauricio Islas y Adal Ramones de jueves a domingo, entonces jamás me imaginé que este panorama se fuera abrir de esta manera tan maravillosa

Su papel en Luis Miguel, la serie

Plutarco Haza reveló su papel en la tercera temporada de Luis Miguel, la serie.

Fue una maravilla, porque, como les conté, tenía un año sin trabajar y fue el primer proyecto que me llegó de la nada, yo vi la primera temporada, fui fan, me pareció bien hecha, Diego Boneta maravilloso. Todavía no veía la segunda, pero me llamaron para la tercera y poder regresar en un proyecto tan importante, me siento muy agradecido, vi la segunda y vi todas las polémicas que se arman

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