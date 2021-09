Queta Jiménez reveló cuál era su última voluntad antes de morir.

Queta Jiménez “La Prieta Linda” relató sus inicios en la música.

Nuestro programa Ventaneando dio a conocer algunos archivos exclusivos de Queta Jiménez La Prieta Linda, donde la cantante se sinceró sobre sus secretos más profundos, hace muchos años.

“Yo nací en Salamanca, donde crecí hasta los siete años, algo así, después me trajeron a México y empecé a estudiar. Yo hacía mis tareas muy rápido para irme a los mariachis, ya me gustaba la música”, expresó la artista sobre sus inicios en la música.

La cantante y actriz falleció el día de ayer a la edad de 88 años, siendo recordada como una reconocida artista de la Época de Oro del cine mexicano.

“Tengo la idea de la música por mi hermana, que fue una gran estrella. Fuimos siete hermanos, nada más mi hermana y yo nos dedicamos a la música. Yo empecé con el Mariachi Vargas… Seguí y seguí creciendo, hasta que me pagaban 50 pesos por presentación, pero en el teatro y en el cabaret ya me daban 100 o 200 pesos”, confesó Queta Jiménez sobre su carrera profesional.

Fue en los archivos exclusivos que dimos a conocer en nuestro programa Ventaneando, donde La Prieta Linda contó más detalles de su vida sentimental.

Yo tuve un novio que me sacó el alma, lo quería con locura, yo era de esas niñas que viven en el rancho y tenían su noviecito, pero se murió

Luego encontré a un periodista adorable que vino a quitar todas mis tristezas del alma y que me regaló tres hijas, que fue Raúl Vieyra…

Te puede interesar: Juanpa Zurita rompe en llanto tras hablar del éxito de Love Army México.

‘La Prieta Linda’ confesó que se retiró de la música por una embolia

A diferencia de lo que piensan los fanáticos, Queta Jiménez se retiró de la música debido a problemas de salud.

“Yo no me retiré por ganas, me retiré porque me enfermé. Tuve una embolia y las embolias son muy duras. Estábamos desayunando mi esposo, yo y una señora que me ayudaba. Antes no me morí porque eso es muy peligroso, me llevaron al sanitario y me desplomé. A mí no me ha importado nada más en la vida que mi marido y mis hijos”, subrayó.

Sobre el supuesto distanciamiento de su hermana Flor Silvestre, la querida artista también se sinceró en su momento.

Son los chismes de los periodistas, cuando ella salía de México, yo me quedaba a cuidar a sus hijos, luego se iba por meses… es la primera vez que hablo de esto. Yo le decía ‘si quieres brincar el río, no salgas de tu casa’

Además, La Prieta Linda dejó un importante mensaje antes de morir, mismo que dimos a conocer esta tarde en nuestro programa Ventaneando.

“¿Cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden con respeto, con amor y con una entrega absoluta en mi vida de cantante”, concluyó.

También te puede interesar: Farina Chaparro expone pruebas de su noviazgo con José Manuel Figueroa.