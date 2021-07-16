Josh Peck se dice decepcionado de Drake Bell por delitos cometidos.

Luego de que se conociera la sentencia contra Drake Bell por poner en peligro a una menor de edad y difundir material perjudicial, su excompañero de la serie Drake & Josh, Josh Peck dio su opinión al respecto a Variety.

Josh, el famoso compañero de la serie que los llevó a la fama a ambos, declaró que lo de Drake se trató de algo “perturbador” y de “una situación desafortunada”, durante la premiere de la serie Turner & Hooch.

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“Es decepcionante”, agregó el actor de 34 años con respecto a lo que siente que sucedió con su excompañero de la reconocida serie

Drake Bell recibe sentencia por delitos contra menores

Esta semana se conoció la noticia de que Drake Bell fue sentenciado a dos años de libertad condicional y a 200 horas de trabajo comunitario por difundir material perjudicial para menores y poner en peligro a una menor de edad.

El actor se declaró culpable de estos hechos y se le prohibió además mantener cualquier tipo de contacto con la joven que hoy tiene 19 años.

Drake, sin embargo, no se declaró culpable de acoso ni de abuso sexual, aunque la víctima sí hizo declaraciones al respecto.

Los actores mantienen un distanciamiento que se hizo oficial hace un par de años cuando Drake dijo públicamente que le había molestado no haber sido invitado por Josh Peck a su boda con Paige O’Brien.

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