“Me la paso encuerada en las redes sociales porque eso es lo que me da billete": Lis Vega

La noche del pasado domingo, vivimos un momento muy emotivo en la cocina más famosa de todo México, ya que luego de una fuerte batalla culinaria, Lis Vega fue eliminada, pero se fue con la frente en alto de MasterChef Celebrity 2023.

En una entrega más de De Lo Uno Se Entera, la modelo abrió su corazón y reveló que su mayor fuente de ingresos son las redes sociales, todo eso en entrevista con Carlos ‘Chicken’ Muñoz.

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¿De dónde gana dinero Lis Vega?

En una conversación bastante tranquila, Lis Vega abrió su corazón y habló de todas las personas que la atacan en las redes sociales. Y es que señala que no tienen la menor idea de su carrera o historia de vida.

Yo vivo de mi hate, pero tú qué puedes esperar de una persona que no sabe ni cómo te llamas, las personas no te conocen, yo lo puse ayer, soy como un cuadro abstracto, cada quien tiene una percepción diferente de mí, pero la única que sabe realmente cuál es su esencia, soy yo

Lis Vega, reveló que una de sus grandes fuentes de ingreso en las redes sociales, es enseñar todo, ya que nadie la mantiene.

Me encanta escribir y me encanta conectar, si bien, soy muy sexy, soy muy cachonda y tengo mi parte también, tengo tres décadas haciendo playboy, son personajes, yo vine a este mundo a prestarle emoción a diferentes personajes, tengo esa cualidad, no soy limitada, no me gusta ser limitada

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