Así celebró Juan Pablo Medina el Año Nuevo tras perder una pierna.

El año 2021 fue uno de los más complicados para muchas personas; sin embargo, para Juan Pablo Medina será uno de los más complejos que le tocó vivir, no sólo por la pandemia de Covid-19, sino porque enfrentó uno de los episodios más complicados en su salud.

Recordemos que, a principios del mes de agosto, comenzó a difundirse que el actor había sufrido una trombosis que lo llevó de emergencia al hospital. Los médicos hicieron todo lo posible para ponerlo a salvarlo, pero tuvieron que recurrir a la amputación de una de sus piernas.

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Esta situación fue revelada por diversos medios de comunicación, pues hasta el momento, ni Juan Pablo Medina o su equipo de comunicación han salido a confirmar este lamentable suceso.

Juan Pablo Medina no descarta regresar a la actuación en 2022

Aunque no se sabe en qué momento Juan Pablo Medina saldrá a hablar sobre su estado de salud, se ha revelado que ya se encuentra listo para su regreso a la actuación, debido a que sigue en marcha su protagónico en la obra de teatro Historias de fantasmas, la cual será producida por Óscar Uriel.

Juan Pablo Medina ha tenido ciertas apariciones en las redes sociales, la más reciente junto a su novia Paulina Dávila y otros compañeros de la serie Soy Tu Fan.

Juan Pablo Medina celebró Año Nuevo con su novia

Además, Juan Pablo Medina ha aparecido en los momentos más especiales del año, como algunos cumpleaños y las recientes celebraciones de Año Nuevo. Ya que, el día de ayer, Paulina Dávila publicó una foto en sus historias de Instagram junto al actor.

En la publicación se puede observar como el actor está sentado en el sofá, mientras Paulina Dávila está de pie tomando la foto. Debido a la luz se puede vislumbrar claramente la sombra de la actriz, quien despide el año con la frase "Adiós 2021".

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