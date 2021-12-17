Juan Pablo Medina reaparece tras perder su pierna por una trombosis.

Juan Pablo Medina tuvo una reunión con sus compañeros de la serie Soy Tu Fan que quedó inmortalizada en algunas fotos compartidas por Paulina Dávila, novia del actor.

Juan Pablo Medina tuvo mucho éxito con 'El Club de Los Idealistas'

En la imagen se pueden ver a varios actores como Johanna Murillo y Martín Altomaro, este último acudió acompañado de su novia Regina Blandón.

José María Yazbek, el actor colombiano Manolo Cardona y su esposa Valeria Santos también estuvieron cerca de Juan Pablo Medina a cuatro meses de que perdió su pierna por un problema de trombosis.

“Los amo”, escribió Paulina Dávila sobre la foto que compartió en sus historias de Instagram y que dejó ver a parte del elenco de Soy Tu Fan, donde Juan Pablo Medina interpretó a Iñaki.

Chespi, como le dicen de cariño sus amigos, también hizo una aparición en Instagram el 19 de agosto de este mismo año, cuando celebro su nominación a los Premios Ariel por su película El Club de Los Idealistas.

“Felicidades a todos los nominados. Gracias a toda la banda que estuvo en El Club de Los Idealistas, esta felicidad es por ustedes”, escribió el histrión en su última foto de Instagram.

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¿Qué le pasó a Juan Pablo Medina?

A principios de agosto de este mismo año, Juan Pablo Medina fue internado de emergencia en la Ciudad de México por una trombosis, padecimiento que orilló a los médicos a amputarle una pierna.

En su momento, la agencia de relaciones públicas del actor dio un comunicado de prensa, donde se pidió respetó al trago amargo que pasó el intérprete de Diego Olvera en La Casa de Las Flores.

“Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud”, subraya el escrito por parte del equipo de comunicación de Juan Pablo.

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