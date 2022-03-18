Esto se sabe sobre el estado de salud de Juan Pablo Medina.

Paulina Dávila, novia de Juan Pablo Medina, confesó cuál es el estado de salud del actor, quien perdió una de sus piernas a causa de una trombosis.

Fue en el programa radiofónico de Javier Poza, donde la actriz rompió el silencio luego de presentarse en la boda de Marimar Vega y Jerónimo Rodríguez en Acapulco, junto con Chespi.

“Está muy bien. Yo creo que ya llegará el momento en donde él les pueda contar un poco más sobre todo lo que ha pasado, pero en este momento te puedo decir que está muchísimo mejor”, dijo la actriz.

Aunque no reveló detalles personales del actor, Paulina dijo sentirse agradecida y feliz.

Estamos felices, agradecidos, disfrutando cada posibilidad y cada momento de estar vivos, que al final ese es el regalo más grande que tenemos

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Juan Pablo Medina podría regresar a los escenarios

Paulina Dávila, quien ha publicado algunas fotos y videos junto a Juan Pablo Medina en Instagram, se dijo agradecida y con ganas de disfrutar la vida.

Es una enseñanza muy profunda y muy importante para todos los que a veces atravesamos momentos complejos, y es un recordatorio de eso, de disfrutar y de vivir la vida en agradecimiento y conciencia

Juan Pablo Medina, o Chespi como sus amigos más cercanos lo conocen, se ha mantenido alejado de los reflectores.

De hecho, la última vez que se le vio en público, fue en Acapulco en la boda de Marimar Vega.

El actor ha tenido breves apariciones en Instagram desde su amputación de pierna, pues solo ha felicitado a Paulina por su participación en la serie Ritmo Salvaje y por su cumpleaños en diciembre de 2021.

Medina podría regresar a los escenarios muy pronto, pues ya fue considerado por el productor Oscar Uriel para participar en la puesta en escena Ghost Stories.

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