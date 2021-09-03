Comparten primera FOTO de Juan Pablo Medina tras problemas de salud.

Juan Pablo Medina continúa dando de qué hablar entre el público mexicano, después de reaparecer en las redes sociales tras su amputación de pierna derecha.

Gabriela de la Garza fue la encargada de publicar una imagen del querido Chespi tras salir del hospital, donde pasó complicadas semanas después de superar su problema de trombosis.

En la mencionada foto, Juan Pablo Medina posa junto al guionista Marcelo Tobar, el actor Leonardo de Lozanne, Fernanda Eguiarte, Mauricio Arroyo y otros buenos amigos.

Sin embargo, llama la atención que el actor de La Casa de Las Flores cubre su pierna derecha con la falda de su amiga Gabriela de la Garza.

No se sabe si los actores posaron estratégicamente para ocultar la pierna del reciente nominado al Premio Ariel.

Juan Pablo Medina posó de pie, por lo que podría tener una prótesis u otra extensión artificial para sostenerse.

Sin embargo, otros internautas tienen la teoría de que se trata de una foto antigua, de cuando iniciaron las grabaciones de la serie Amarres para una importante cadena de streaming.

El artista, de 43 años, no ha dejado ver su apariencia física, pero Gabriela de la Garza fue la encargada de posar con Juan Pablo ante sus miles de seguidores en Instagram.

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Juan Pablo Medina ya había dado rastros en las redes sociales

El pasado 19 de agosto, Juan Pablo Medina apareció en Instagram para celebrar su nominación al Premio Ariel por Mejor Actor en la película El Club de los Idealistas.

Juan Pablo felicitó a todos sus colegas nominados a la entrega de galardones dedicada a actores, directores, intérpretes, técnicos y productores.

“¡Felicidades a todos los nominados! Gracias a los idealistas y a toda la banda que estuvo en la peli. Esta felicidad es por ustedes”, escribió Chespi en una publicación que ganó miles de corazones rojos.

Juan Pablo también ha dado pistas a través de la cuenta de Instagram de su novia Paulina Davila. Y es que, el artista comenta con emojis de corazones cada foto de la bellísima artista colombiana.

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