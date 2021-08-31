Reaparece Juan Pablo Medina en las redes sociales de su novia.

Hace unas semanas se dio a conocer que el actor Juan Pablo Medina se encontraba hospitalizado, los rumores sobre su salud no tardaron en hacerse presentes después cuando se confirmara lo que había sucedido con el famoso.

Te puede interesar: Reemplazan a Juan Pablo Medina de proyecto tras complicaciojes de salud.

Tras darse a conocer su situación médica, mucho se ha especulado sobre una supuesta depresión de Juan Pablo Medina, pues recordemos que perdió parte de su pierna debido a una trombosis que padeció.

Sin embargo, todo parece indicar que nada detiene al actor debido a que reapareció en las redes sociales de su novia Paulina Dávila, para demostrarle el apoyo para el cierre de una gran etapa en su carrera como actriz. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Paulina Dávila compartió su alegría por participar en Ritmo Salvaje, la próxima serie que llegará a una plataforma de streaming.

El mensaje de su novia

No me alcanzan las palabras para despedirme de esta experiencia salvaje que vivimos juntos. Gracias a todas y a todos los que hicieron parte de este viaje mágico que muy pronto compartiremos con el mundo. Este proyecto cambió mis días, aprendí muchísimo y sobre todo conocí gente increíble que me llevo conmigo en el corazón. Gracias por este regalo de la vida y a mis compañeros, los que están y no están en este post, los quiero y espero verlos pronto

Como era de esperarse estas palabras causaron una gran emoción entre los fieles seguidores del actor, que durante todo este tiempo han estado muy al pendiente de él. Además, no sólo grandes fanáticos sino compañeros como Maite Perroni, Camilia Valero y Natasha Dupeyron reaccionaron con comentarios alentadores.

También te puede interesar: ¿Quién es Paulina Dávila, la novia del actor Juan Pablo Medina?

Juan Pablo Medina ya se recupera en casa, personas muy cercanas al actor han asegurado que se encuentra positivo, recuperándose en casa y buscando la manera de regresar a trabajar tan pronto como le sea posible.