Charly López enfrenta denuncia de Ingrid Coronado por violencia de género.

¿Qué está pasando entre Ingrid Coronado y su ex-esposo Charly López?

Esta mañana, Ingrid Coronado y su abogado Gianmarco Coronado atendieron una audiencia para que fueran ratificadas las medidas de protección a favor de la conductora, luego de que ésta denunció haber sido objeto de violencia mediática de género por parte de Charly López y el conductor de un programa de televisión, al que el cantante concedió una entrevista.

El día de ahora se citó a una audiencia. A los agresores se les citó en el juzgado y a nosotros aquí en el Centro de Justicia para las Mujeres en Tlalpan

El motivo de todo esto es evitar que Ingrid se tenga que ver con los agresores cara a cara, especialmente cuando hay diversas medidas entre las que destacan que no se acerquen, como una orden de restricción

El experto en leyes asegura que Ingrid Coronado y sus supuestos agresores no se pueden acercar por el bien de la conductora.

El Ministerio Público, la jueza y los agresores tomaron la audiencia desde el juzgado presencialmente. Nosotros nos enlazamos vía Zoom; aquí en una sala de audiencias

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Charly López no se presentó a la audiencia

El abogado Gianmarco Coronado confirmó la ausencia de Charly López a la audiencia, misma que transcurrió sin su presencia.

Es correcto, él no se presentó, pero de todas formas, como las medidas son un tema urgente se resuelven en ese mismo momento. Es una audiencia de un caso novedoso de violencia mediática de género, en término de la Ley Olimpia, una ley que se aprobó y que tiene menos de seis meses de haberse publicado

Es un caso novedoso en el que a través de los medios de comunicación se ejerció violencia de género. Se ordenó que cesaran la violencia y que además se eliminaran ciertas publicaciones y contenido donde se gestaron amenazas y agresiones mediáticas por razones de género

La polémica entrevista de Charly López a un medio de comunicación puede traer graves consecuencias.

La cuestión más importante es que cuando se ejerce violencia de género a través de los medios, no es solamente la violencia en sí, sino todo el impacto, las amenazas y los insultos que surgen después de la publicación inicial

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