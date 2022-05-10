Ellos son los críticos para La Academia 20 años.

La Academia llegó para revolucionar a la televisión en México hace 20 años, pues su formato innovador logró descubrir a los grandes talentos de la música actual.

Por lo que ahora, en su 20 aniversario, nuestra casa, TV Azteca, prepara una celebración imponente con una edición especial de La Academia.

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Ellos son los primeros críticos confirmados de La Academia

Este lunes, en exclusiva, Ventaneando reveló los nombres de los críticos de La Academia, y sí, son los que todo el mundo esperaba y había pedido: Arturo López Gavito, Lolita Cortés, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

Estos talentos de la televisión han logrado marcar una tendencia durante los 20 años de La Academia, por lo que seguramente los fans estarán felices con esta gran noticia.

Conoce a nuestros conductores, director y mentor de La Academia 20 años

Así mismo, Alexander Acha será el nuevo director de La Academia, mientras que el mentor será Aleks Syntek. En tanto, Adal Ramones y Vanessa Claudio serán los conductores. William Valdés será el host digital para esta edición que pronto podrás ver a través de la señal de Azteca UNO.

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Recuerda que los castings de La Academia muy pronto van a estar en tu ciudad, por lo que tienes que estar al pendiente de las redes sociales donde se van a dar a conocer las fechas y sedes.

