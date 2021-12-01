¿Por qué el juicio de Pablo Lyle fue postergado para 2022?

Por sexta vez consecutiva, el juicio de Pablo Lyle fue postergado esta mañana, durante una breve audiencia virtual en la que la jueza del caso, Diana Vizcaino, dictaminó que será el 3 de marzo cuando las partes involucradas dirán si están listas para comenzar el proceso.

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El 14 del mismo mes, justo a unos días de cumplirse 3 años de que Pablo golpeara mortalmente a Juan Ricardo Hernández en un incidente de tránsito y fuera acusado de homicidio involuntario, Philip Reizenstei, abogado de Pablo Lyle, tomó pase de lista y dijo que desde el pasado 23 de noviembre están trabajando en un acuerdo con la familia para no ir a juicio, aunque no lo han logrado; incluso explicó que si lograban dicho acuerdo antes del 3 de marzo, le informarán a la jueza.

Buenos días, señor Reizenstei. Buenos días jueza, Philip Reizenstei en nombre del señor Pablo Lyle. Muy bien, eso está en la página 7 de nuestro calendario...

Esta cita era para informarle si ya pudimos resolver el caso, pero no hemos logrado, este sigue su curso, pero creo que la corte tendrá que mandarlo a juicio y si lo resolvemos antes, se lo haremos saber

Entonces lo atendamos dentro de 8 semanas (aproximadamente) una audiencia preliminar o sondeo el 3 de marzo y para el juicio el 14 de marzo y si el asunto se tiene que adelantar en el calendario antes de estas fechas, siéntase libre de hacerlo señor Reizenstei. Gracias a usted, buen día

Cabe destacar que durante todos estos meses, la defensa de Pablo ha buscado testimonios de todo tipo para probar la inocencia de su cliente, incluido el del médico forense que practicó la autopista al hoy occiso.

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