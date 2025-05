Julián Gil dice que lo critican por ser hombre; esto dijo

Julián Gil realmente causó revuelo ante las declaraciones más recientes donde atacó directamente a Marjorie de Sousa. Aunque nunca insultó o dijo odiar a su ex pareja, habló de manera muy abierta de la forma en la que supuestamente la actriz y modelo venezolana se comporta en sus relaciones amorosas.

Ante dichas polémicas palabras, la gente tomó con mucha repulsión la forma de referirse a Marjorie. Por más que la madre del hijo de Julián haya sido cruenta con la situación de no permitirle ver al niño, sonó incluso como “ardido” al hablar así de la actriz de 45 años. Esto, dicho por parte de la prensa y los seguidores en redes sociales.

¿Julián Gil se sintió atacado por la prensa y las redes sociales?

En un nuevo espacio frente a los micrófonos que tuvo el argentino, retomó lo dicho contra Marjorie de Sousa y no se arrepintió. Reafirmó sus palabras como verdad, recordando el caso donde Pedro Fernández se salió de aquella novela donde compartía trabajo con la actriz venezolana. E incluso se atrevió a decir que lo critican por ser hombre.

Las nuevas palabras de Julián Gil incluyeron una crítica contra la sociedad, pues dijo que si el caso hubiera sido a la inversa, hubieran apoyado a De Sousa sin ningún tipo de dudas. Es decir, si se hubiera indicado un ataque de Gil a su ex pareja, la gente lo hubiera acabado en críticas. Y es que lo han destrozado por ser un padre que abandonó al niño, cuando la madre de su hijo es quien lo ha atacado con mentiras.

¿Julián Gil no ha visto a su hijo en ocho años?

La respuesta es no. El actor argentino no ha visto a su hijo porque Marjorie de Sousa nunca quiso que Matías creciera con su padre. En ese sentido viene la crítica de un padre que perdió la patria potestad por un pleito legal que duró alrededor de 3 años. Es decir, la situación no favorece en nada a Julián, que manifiesta mucho dolor por no poder convivir con su niño de ocho años.

