Julio Preciado celebró 55 años de vida tras superar problemas de riñón.

EXCLUSIVA. El festejo por el cumpleaños número 55 de Julio Preciado.

Este miércoles, Julio Preciado celebró 55 años de vida dándole gracias a Dios por permitirle llegar a este día, luego de sortear un sinfín de problemas de salud como el trasplante de riñón al que se sometió en el 2020.

En la parroquia La Guadalupana, el párroco Concepción Hernández, amigo de la familia Preciado, ofreció una misa de acción de gracias por el cantante.

A su llegada compartió lo que significa para él celebrar un cumpleaños más luego de todo lo vivido.

Es momento de darle gracias a Dios por tenerme aquí en la tierra. No ha sido fácil, no los voy a engañar, pero aquí están los resultados. Viene un Julio Preciado renovado, fuerte, con mucha salud y lo más importante: Dios me tiene algo reservado

En el mes de noviembre del año pasado dije: ‘¡Ya! ¿Para eso me salvaste? ¿Para tenerme aquí en la cama? Entonces, no me hubieras salvado’. El día 9 de diciembre me invitaron a la Basílica de Guadalupe a cantar ‘Las Mañanitas’ y ahí fue donde me cambió el panorama. Le pedí perdón a Dios y a la Virgen

El sinaloense de 55 años cree que está vivo por un milagro de la vida.

Me perdonaron porque a partir de ese día nunca me volví a enfermar. Si hay milagros y creo que este es uno

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Julio Preciado ofreció un lujoso banquete para sus amigos y familiares

Su esposa Lorena Ríos, quien lo ha apoyado y acompañado en todo momento, escuchó atenta a las palabras del párroco que conmovieron al cantante hasta las lágrimas.

La pareja fue la encargada de abrir pista en la posterior recepción que tuvo lugar en un salón de eventos sociales en la zona dorada del puerto, siendo uno de los momentos más emotivos de la noche.

Tenía años que no bailaba con ella una canción, pero ya bailamos hace rato y fue un momento muy emotivo

Como ya es costumbre, Julio echó la casa por la ventana con sus suculentos cortes que se prepararon al momento, así como una extensa mesa de dulces y una barra de bebidas con las que agasajó a sus invitados.

Yo les dije que no iba a poder tomar porque tengo dos años sin tomar. Me dijeron ‘¿Entonces para qué compras vino, tequila y whisky?’. Yo les dije ‘Para que tomen ustedes, no tienen la culpa de que yo no tome’

El cantante contó con un grupo versátil que amenizó la velada, un show cómico que compartió con sus grandes amigos como el doctor Julio Ramos, quien viajó en un vuelo relámpago desde Guadalajara para acompañarlo.

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