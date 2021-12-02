En Patrulla 81 aseguran que es difícil evitar asistir a narcofiestas.

Después de que la periodista Anabel Hernández no solo diera a conocer algunos nombres de famosas que estuvieron involucradas sentimentalmente con los narcotraficantes más peligrosos de nuestro país en el libro Emma y las otras señoras del narco, sino que hasta exhibió nombres de algunas agrupaciones como Banda el Recodo, en donde sostiene que amenizaron algunas de sus fiestas, Patrulla 81 rompe el silencio y admiten que ellos sí asistieron a un narcofiesta en donde, incluso, se toparon a Los Tucanes de Tijuana.

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Es imposible, es imposible no caer en eso porque a nosotros nos contratan, nos hablan por teléfono y no vamos a contestar ‘oiga, ¿usted se dedica a movimientos ilícitos?’, nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo, nos contratan y a donde sea que nos contraten vamos

Obviamente siempre buscamos la seguridad de nosotros, porque tenemos familia, porque acompañan familiares que son miembros del staff, pero es imposible no decir ‘yo nunca he tocado en un lugar de esos’, porque a lo mejor lo hemos hecho y no nos hemos dado cuenta

Hubo una ocasión que nos contrataron para un evento en Veracruz, íbamos a un bautizo y nos fuimos a tocar, nosotros en el camino nos bajamos, nos subimos a tocar y dijimos '¡Achis! Esto está raro, bueno pues muchas gracias, felicidades al del bautizo, a los compadres’, nos bajamos, siguieron Los Tucanes de Tijuana, que ellos iban a una boda...simplemente nos encomendamos a Diosito

Superan la muerte de su vocalista

En otros temas, Alejandro Medina, actual líder de la agrupación, tras la muerte de su padre, José Ángel Medina, ocurrida el año pasado a causa de Covid-19, reveló que ha tenido que tomar terapia para superar la inesperada pérdida.

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