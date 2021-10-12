Julio Preciado anuncia fecha para el inicio de su gira con El Recodo.

Julio Preciado bajó 35 kilos de peso tras una operación gástrica.

Sintiéndose más delgado y saludable que nunca, Julio Preciado por fin iniciará la esperada gira al lado de Banda El Recodo, agrupación de la que fuera vocalista hace muchos años.

"Con El Recodo vamos 13 y 14 de noviembre a trabajar a California y luego vamos a ir 24 y 26 a trabajar a Chicago", aseguró el cantante de banda.

Julio Preciado tiene 35 kilos menos

El exvocalista de Banda El Recodo se siente con una nueva vida, pues perdió 35 kilos de peso tras la operación a la que fue sometido recientemente.

"Yo creo que para mí, así ya me siento muy bien, pero dice el doctor que se deja de bajar hasta los ocho meses. Yo creo que van a ser cinco o seis kilos más, unos 40 kilos es lo que habíamos pactado", contó a Ventaneando.

El intérprete asegura que se dedicará a cuidar mucho su peso, porque el estómago puede "volver a inflarse" y dañar su salud severamente.

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