Julio Preciado valora la nueva oportunidad de vida tras su trasplante de riñón

Después de haber dejado los excesos y superar diversos problemas de salud, Julio Preciado celebra ver la vida con otros ojos y tomando las malas experiencias del pasado como un punto y aparte, para continuar compartiendo su talento y disfrutando a su familia.

El intérprete, recibió a nuestras cámaras en su casa de Mazatlán, Sinaloa, y en exclusiva para Ventaneando, habló al respecto.

Programa 3 de enero 2024 | Julio Preciado se retira de los escenarios

Te puede interesar: Lidia Ávila hizo catarsis al compartir su testimonio para la fallida serie de OV7

Es un valorar y decir ‘qué bonito que Dios me haya dado una tercera o cuarta oportunidad’ me ha salvado de muchas cosas, creo que en una pasada de drogas, de tanto abusar, yo pienso que hubiera quedado, el hecho de tocar fondo físicamente hablando, te hace recapacitar todo eso y vivir una nueva vida, porque no es fácil, no es fácil reinventarse

Sobre su salud, Julio recapituló estos últimos años, tomando en cuenta la experiencia de haber estado en terapia intensiva y al borde de la muerte.

Ya cuatro años de terapia y la verdad que ha sido, un navegar contra corriente de los últimos cuatro años, con cosas muy negativas, pero también te lo digo que hay cosas muy positivas, que rescatar de todo esto

¿Cómo ha sido la nueva vida de Julio Preciado?

Es por eso que ahora, tiene una nueva vida que, aunque arriba de los escenarios la mantiene alejada de los vicios y excesos que rodean la vida de un artista.

También te puede interesar: Ana Silvia Garza desmiente la versión de Alejandra Guzmán sobre la muerte de Viridiana Alatriste