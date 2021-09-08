Julión Álvarez se pondrá en forma con Julio César Chávez como coach.

Luego de dar rienda suelta a sus antojos durante la pandemia, Julión Álvarez subió de peso y Julio César Chávez lo notó recientemente en alguno de sus eventos, así que le ofreció ponerlo en forma sin necesidad de hacer dieta.

El fin de semana me tocó ir a Tijuana, me acompañó al evento y me dijo ‘te voy a poner como señorita’ y yo le dije ‘viejo, qué hacemos’ me dice ‘nombre yo te pongo al tiro en un rato, en días yo te pongo a hacer ejercicio y comiendo’, dije ‘viejo pues yo puesto’... quedamos en ver fechas, de aquí en adelante yo me apunto

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A Julión Álvarez no le gustan las fajas

'El Rey de la Taquilla' confesó que en alguna ocasión se puso una faja para lucir mejor en una entrega de premios e incluso se la tuvieron que poner entre dos personas, pero más tardaron en ponérsela, que él en quitarsela, pues no le gustan y le parecen muy incómodas.

A mí no me gusta yo soy de déjenme relajado, andar fajando es una incomodidad, un dolor, una comezón, entonces andaba batallando para ponerme una faja

El cantante de regional mexicano confesó que actualmente solo le queda uno de sus trajes, pero conserva los demás "con la esperanza de que algún día le queden" como consecuencia de haber bajado de peso. Incluso en alguna ocasión tuvo que cortar una camisa porque ya no le quedaba.

Me pongo la camisa y luego que la corten por atrás y me pongo el saco, en serio, me tocó una vez en un evento que me iba a poner la camisa y no cerraba el traje, dije no se mortifiquen, le hicimos una rejada atrás a la camisa, me puse el saco y todo bien.

En otros temas, el intérprete de 'Dime' confesó a Ventaneando, que sus amores platónicos son Jeans y Fey, a quienes nunca ha podido conocer personalmente.

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