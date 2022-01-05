Kalimba manda emotivo mensaje a Yahir tras polémica con su hijo.

Ante la problemática que vive Yahir por los problemas de adicciones de Tristán, su bisexualidad y su incorporación al mundo del cine para adultos, Kalimba le reitera su apoyo como amigo.

"100% tuvimos un par de pláticas, de hecho, ahora que estaba Jesucristo Súper Estrella. No debe ser nada fácil, lo admiro mucho. Es curioso, porque lo que más le conocí de papá... fue verlo pendiente de sus hijos constantemente al teléfono mientras está trabajando", recordó el integrante de OV7.

Además, el cantautor dijo que vio a Yahir jugando a los carritos por Facetime con uno de sus hijos, y más recientemente, la plática se dio de manera natural, así que admira mucho su fuerza y lo entiende a pesar de que sus pequeños aún no se encuentran en la "edad de las tentaciones".

"Lo está haciendo con mucha fuerza, con mucha sabiduría y no hay más. Hay que tener temple, el amor por los hijos nunca pasa y el de Yahir, definitivamente, es un amor profundísimo a mi hijo, además le deciamos la 'nana de Mika' en el teatro", dijo Kalimba.

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Kalimba estrena tema y papel en obra musical

En la parte profesional, Kalimba contó que esta ensayando para el estreno de 'José, el soñador', donde interpretará al faraón, pero también lanzó recientemente un tema musical.

"Me emociona muchísimo, se llama 'Cínico', es una cumbia, está muy chistoso, es una cumbia urbana pop y la voy a disfrutar muchísimo, es una canción my divertida", dijo el integrante de OV7 visiblemente emocionado.

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