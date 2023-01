Karely Ruiz da adelanto de su VIDEO junto a Babo de Cartel de Santa.

Después del revuelo que provocó el video explícito de Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, Karely Ruiz reveló que ella estuvo cerca de formar parte del videoclip sin censura de “Piensa en mí”.

Programa del 27 de noviembre del 2022 | Tiros y castigos de la muerte.

Karely Ruiz es una de las influencers más reconocidas de las redes sociales, pero también una de las modelos mejor pagadas de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans junto a Celia Lora y Yanet García, pero llamó la atención que confirmó que hará un video en esta plataforma con Babo.

¿Cómo confirmó Karely Ruiz que hará un video para OnlyFans? “Ya me estoy poniendo de acuerdo con él para armar algo bien fregón para las páginas. Estamos platicando, eso sí se va a hacer, es una realidad”, sentenció la guapa modelo regiomontana.





“Ya lo teníamos planeado desde antes, pero yo tenía novio y como que no me dejaba, pero ahora me vale”, añadió la modelo y destacó que esto podría suceder en los próximos días o semanas, por lo que habrá que estar pendientes de sus redes sociales.

¿Qué más se sabe sobre el video que harán juntos?

La propuesta del rapero es hacer contenido para ambas plataformas (YouTube y OnlyFans), pero están conscientes de que a pesar de que la segunda es una plataforma de contenido exclusivo, están expuestos a las filtraciones.

¿Karely Ruiz fue víctima de las filtraciones?

Después de que se filtrara el video explícito de Babo, Karely Ruiz no se salvó y los hackers filtraron su más reciente colaboración con la influecer Marisol Rodríguez Salazar. En el video aparecen ambas modelos completamente desnudas y en una situación por demás comprometedora.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre la filtración de su video?

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pen… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ Siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, declaró.

Por último, reveló que no tomará acciones legales, pues esto es algo con lo que tenido que lidiar desde hace tiempo, además de que lejos de perjudicarle le beneficia, pues eso hace que su popularidad siga en aumento.