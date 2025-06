“Es un reto muy difícil” Karely Ruiz confiesa cómo le ha cambiado la vida ser madre

Karely Ruiz es una mujer que logró hacerse de un hueco importante en el mundo de las redes sociales luego de la creación de contenido para adultos que compartió, así como del estilo de vida que revela en sus constantes fotografías. No obstante, en los últimos meses se volvió tendencia luego de estrenarse como mamá de una pequeña bebé llamada Madisson.

Es así como Karely Ruiz está de manteles largos pues, recientemente, su hija cumplió cuatro meses de nacida, motivo por el cual la creadora de contenido decidió compartir una serie de detalles en los que habla de lo difícil y, a su vez, increíble que ha cambiado su vida a raíz de ser mamá, motivo por el cual no está de más conocer qué fue lo que dijo al respecto.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre su etapa como mamá?

Fue el pasado 2 de febrero cuando la pequeña Madisson vino a este mundo, por lo que hoy cumple cuatro meses de haber nacido. Bajo este contexto, Karely Ruiz compartió una serie de historias en su cuenta de Instagram en donde presume el amor que siente por la pequeña menor de edad, así como los retos que ha tenido que superar desde que se convirtió en madre.

“Se cumplen cuatro meses de tu llegada. No saben lo feliz que me hace ser mamá, Madisson llegó a hacerme la mujer más feliz del mundo. Te amo, mi princesa, siempre juntas. Crecen muy rápido y no saben lo hermoso que es esta etapa de ser mamá. Es un reto muy difícil, pero es lo más bonito de la vida”, comentó Karely Ruiz, en palabras que de inmediato generaron reacciones positivas de parte de sus seguidores.

¿Cuántos hijos tiene Karely Ruiz?

Tal y como se mencionó anteriormente, Madisson es la primera hija en la vida de Karely Ruiz y Johnny Echeverría, una pareja que decidió darle la bienvenida a su bebé a través de sus redes sociales. Desde su nacimiento, la creadora de contenido ha compartido una serie de fotografías en donde la menor de edad aparece, por lo que todo haría indicar que su vida ha mejorado considerablemente.