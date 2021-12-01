Lo castiga el karma tras burlarse de la caída de su amigo. (VIDEO)

En plena borrachera, un amigo se burló de otro por su estrepitosa caída, pero jamás se imaginó que el karma se lo cobraría casi de manera inmediata.

Fue en un video de TikTok donde se muestra a tres amigos en plena borrachera, tratando de apenas mantenerse en pie y en el fondo, uno de los amigos tratando de levantarse del suelo luego de caerse.

Luego de las burlas, el karma actuó de manera inmediata y castigó al responsable de las risas, pues el amigo borracho se sentó y cayó de la silla en cuestión de segundos y sin remedio.

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Una fiesta de graduación my simpática

El grupo de amigos estaba festejando su graduación de preparatoria, entre alcohol y mucha música, pero de un momento a otro perdieron el control.

El video se volvió viral, al grado de acumular más de 6.8 millones de reproducciones y desató todo tipo de comentarios.

“El alcohol no vuelve violento a las personas, aquí la prueba”; “El karma le llegó muy rápido”; “Prueba de que el karma existe”; “Pero la chela siempre a salvo”, escribieron algunos usuarios, opinando respecto al polémico video.

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