Kenta exhibe a Yusef como un seductor: ¿Acabó con su noviazgo con Cathe?

Tras la eliminación de Viridiana de Survivor México, las cosas han tomado un camino diferente, ya que cada uno de los sobrevivientes van a buscar una estrategia para poder asegurar un lugar en la Fusión.

Extremodrama porque nuestro Yusef se cree líder y Coach.

Te puede interesar: Survivor México: Viridiana es la eliminada de la noche.

Luego de la salida de Viridiana, Yusef perdió a su más grande aliada en la competencia, por lo que tendrá que buscar otra alianza, siguiendo esa lógica, los integrantes de otras tribus han comenzado a especular sobre quién podría ser.

Por este motivo, Kenta recordó que a la llegada de Yusef a los Halcones tuvo una relación muy cercana con Cathe.

Kenta recordó que Yusef llegó como seductor al equipo halcón

El nuevo integrante de Los Otros, aseguró que Cathe fue una de las primeras que cayó en el lado seductor de Yusef, pues desde su llegada a los Halcones tuvieron una relación muy cercana.

Para Yuss es perfecto que se fuera Viri y, ahora Viri se dará cuenta de la realidad si se pone a ver episodios anteriores. Yo llegué a enterarme que Yuss dormía súper abrazado con Cathe, cosa que Viri no lo sabe. Confirmo, llegó Yuss y me cambió. Desde que Yusef llegó a Halcones se vio claramente cómo él con esa aura de seductor que llegó a querer conquistar a todas las niñas. A la primera que sedujo fue a Cathe y pues ella cayó redondita hacia él

También te puede interesar: Survivor México: Los mejores memes de la eliminación de Viridiana, Yusef, la víctima.