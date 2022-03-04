Hospitalizan a Kevin Melendres de La Original Banda el Limón.

Lamentablemente, La Original Banda El Limón (OBL) dio a conocer una sorpresiva y triste noticia, pues su vocalista Kevin Melendres se encuentra actualmente hospitalizado.

Fue a través de la cuenta de Instagram de la agrupación de regional mexicano, donde se dio a conocer que el cantante padeció un choque anafiláctico.

"Les pedimos muchas oraciones para nuestro compañero Kevin Melendres, quien el día de ayer en la tarde sufrió un choque anafiláctico y tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Es una situación que nos tiene muy preocupados y les pedimos de sus oraciones para su pronta recuperación", publicaron en la red social de fotografías.

La imagen que acompañó la lamentable noticia, muestra al cantante en una cama de hospital con un respirador artificial y ropa cómoda. Sin embargo, su semblante se percibe bueno y tranquilo a pesar de lo que vivió.

Se espera que en las próximas horas, La Original Banda el Limón actualice el estado de salud de Kevin Melendres para tranquilidad de todos sus fans.

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¿Qué es un choque anafiláctico?

Un choque anafiláctico como el que padeció Kevin Melendres de la OBL, es "una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida. Puede ocurrir en cuestión de segundos o minutos luego de la exposición a algo a lo que eres alérgico, como por ejemplo un cacahuate (maní) o la picadura de una abeja", según lo define la Clínica Mayo.

La anafilaxia provoca que el sistema inmunitario "libere una avalancha de sustancias químicas que pueden provocar que el cuerpo entre en estado de choque: la presión arterial disminuye de repente y las vías respiratorias se estrechan, lo cual impide la respiración. Los signos y síntomas comprenden pulso débil y acelerado, sarpullido y náuseas y vómitos. Los desencadenantes frecuentes comprenden determinados alimentos, algunos medicamentos, el veneno de los insectos y el látex", agregan los especialistas.

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