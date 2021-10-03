Kimberly Flores pide perdón a Edwin Luna tras escándalo. (VIDEO)

Kimberly Flores ofreció disculpas públicas a su esposo Edwin Luna asegurando que lo ama, luego de la controversia que desató su estancia en un reality show de una televisora estadounidense, donde se le vio muy cariñosa con el actor Roberto Romano.

“Quiero pedir primero que nada una disculpa pública a Edwin, porque creo que más que mi esposo es un artista con una trayectoria de muchos años”, dijo la modelo guatemalteca en un visual difundido en su canal de YouTube.

“Creo que en parte es a él a quien le debo las explicaciones”, dijo la también cantante agregando que está atravesando un momento muy feliz en su matrimonio.

“Quiero que sepan que lo amo, que lo respeto. La palabra ‘infidelidad’ para mí nunca existió, porque son términos muy grandes. La gente lo ha señalado como tal, pero los que realmente vieron el 24/7 se dieron cuenta que no llegamos a ese punto”, explicó Kim.

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Kimberly salió del reality show por uno de sus hijos

Kimberly Flores aclaró que salió del reality show por el estado anímico de sus hijos, en especial del mayor que la extrañaba mucho.

“Yo platiqué con él antes de entrar y le dije que cualquier situación que tuviera que ver con mi mamá, mi abuela, mis hijos, o él mismo, no dudara en sacarme porque para nosotros siempre va primero la familia”, cerró.

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