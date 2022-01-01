De Kimberly Loaiza a Luisito Comunica: Estas fueron las polémicas de los influencers.

El 2021 está por concluir y para recordar lo que este año nos dejó, en esta ocasión, te presentamos algunas de las polémicas que vivieron los influencers a lo largo de esos 12 meses.

La detención de YosStop

Fue el 29 de junio cuando Yosseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida en su departamento ubicado en la colonia Narvarte luego de que en marzo pasado Ainara Suárez presentó una denuncia en su contra por presunta posesión de pornografía infantil.

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Tras su detención, la influencer pasó cinco meses en el penal de Santa Martha Acatitla en el que nunca pasó a población, ya que estaba en un área especial y de poco contacto. Durante su estancia escribió varios mensajes para sus seguidores y hasta realizó algunas manualidades para sus familiares y su pareja, Gerardo González.

Fue hasta el 30 de noviembre que YosStop fue liberada tras llegar a un acuerdo con Ainara y que su delito se reclasificara como discriminación.

La denuncia en contra de Ricardo González

Ricardo González, mejor conocido como Rix, fue detenido tras una denuncia realizada por otra influencer, Nath Campos, por abuso sexual.

Después de pasar 9 meses en el penal, el famoso fue sentenciado a tres años por dicho delito. Todo esto ocurrió luego de que el pasado 22 de enero, a través de la plataforma de YouTube, Nath Campos narró su historia de abuso sexual por parte de Rix.

El youtuber fue detenido en calles de la Ciudad de México y luego de permanecer en prisión, admitió su responsabilidad por la violación.

Me siento satisfecha, distinta, cambiada y marca el final de un capítulo y de muchos años de mi vida de mucha lucha

Fue la declaración de Nath luego de la liberación de Ricardo a quien se le quitaron sus derechos políticos y fue ingresado a una lista de agresores sexuales.

Una polémica más de Luisito Comunica

El youtuber Luisito Comunica durante este 2021 se vio envuelto en diferentes polémicas, una de las más controversiales fue cuando el famoso compartió por medio de su cuenta oficial de Instagram una imagen junto a su novia, donde fue fuertemente criticado.

El influencer posteó una foto en donde aparece él posando con una botella de mezcal en la que se lee tus nalguitas serán mías y la acompañó por el título Avisada estás.

Esta publicación causó gran polémica entre los usuarios, quienes no dudaron en compartir su opinión y disgusto.

JD Pantoja y Kimberly Loaiza protagonistas de otra polémica

Una fuerte polémica estalló en redes sociales luego de que presuntamente Juan de Dios Pantoja llamó zorra a su esposa, la influencer Kimberly Loaiza.

Fue por medio de su cuenta oficial de TikTok, donde el cantante compartió un video en el que de fondo se escucha el tema Me gusta tu vieja de Banda Ms.

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JD Pantoja canta cuando dicen que estoy enamorado de una tal Kimberly Loaiza y hace referencia a que yo ando con pura princesa para hablar de su hija.

A continuación, la letra de la banda sinaloense dice quédese con esa zorra no se olvide que hay niveles, por lo que los internautas aseguran que el influencer llamó zorra a su pareja sentimental, esta situación generó gran polémica entre los internautas que no dudaron en externar su opinión.

