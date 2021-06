Kristal Silva tras su salida de Survivor: “Tengo vida, estoy sana y estoy feliz”.

La presentadora de Venga la Alegría se mostró tranquila de haber abandonado la competencia aunque sabe que pudo haber llegado más lejos, pero nada que su boda no pueda superar.

Tras la polémica salida de Kristal Silva de Survivor que le ha causado muchas críticas, la exreina de belleza aseguró que pese a todos los momentos difíciles, el programa le dejó muchas lecciones y demostró que es mucho más que una cara bonita.

En su regreso a Venga la Alegría, la conductora habló de las dificultades que vivió dentro del reality y cómo se siente a su salida: “Había alianzas a escondidas. La gente comentaba que era puro rollo, pero ya no me importa, tengo vida, estoy sana y estoy feliz, las cicatrices luego me las voy a quitar”.

Kristal aseguró que pese a las críticas, ha recibido mucho apoyo tanto de excompañeros, así como de familiares: “No esperaba que la gente me recibiera tan bonito. Yo cuando jugaba lo hacía con el corazón. Si perdíamos estaba con ánimos. Sé que pude haber dado más y haber llegado a la final”.

Kristal Silva confesó que se dejó ganar para salir de Survivor México.

Sobre su polémica salida debido a la boda, aseguró que se trató de no postergar más los planes y el compromiso que tenía con su prometido: “De seguir adelante conmigo se trata, sin embargo, nunca me imaginé que pasaría esto. Esperaba que mi salida fuera diferente”.

Kristal Silva confesó que dentro de la tribu Jaguar se viven varias alianzas y que sabía que desde hace tiempo la querían sacar, por lo que prefirió salir para tener estabilidad mental: “Estar ahí, la cabeza te juega chueco, el cuerpo te absorbe. Mis padres decían que si tomé la decisión fue porque era lo correcto. La tribu Jaguar me quería sacar, pero yo me quería quedar hasta el final”.

Kristal Silva aseguró que las estrategias se viven dentro de las dos tribus y que lo mental juega un factor clave: “Se vio clarísimo que hicieron una ‘estriega jugar’, me incluyo, se tocó el tema de perder. Sargento siempre se la rifa. Lo hace siempre bien. Tenía errores que no eran normales, entran en el juego de las estrategias. Algunos tal vez lo dieron todo. Después si era el instinto para salir y solucionar lo que tienes en la cabeza que te da vueltas”.

En la transmisión en vivo realizada en el Facebook de Venga La Alegría, Horacio Villalobos cuestionó a Silva si se arrepentía de haber dejado la competencia. “No, no estoy arrepentida. Me quedé con la cosquillita de que si hubiera sacado a Alejandra qué hubiera pasado”.

Kristal, también confesó las razones por las que no pudo posponer otra vez su boda: “Dos millones no hubieran sido suficientes para reemplazar el gasto que he tenido para posponer esa boda, me ha dado dolores de cabeza, no sólo el gasto, es la ilusión, muchas mujeres entenderán el sueño que es tener tu boda, llegar al altar de blanco y vivir este proceso de planeación, verte espectacular.”

Por otro lado, el “Warrior”, conductor de Survivor aseguró estar molesto e indignado por lo que pasó con Kristal: “Es evidente. Es más que evidente que alguna estrategia se estableció en la ceremonia. Esto fue estrategia porque si no, ¿qué demonios fue?”.

“Estoy igual de sorprendido, igual de impactado por lo que está viendo. Yo siempre soy el primero en reconocer los grandes esfuerzos, soy el primero en señalar lo que está bien, pero también lo que está mal, como lo que sucedió con tribu Jaguar”, indicó el titular del reality.

