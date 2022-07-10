Alexander Acha presentará su nuevo sencillo en La Academia.

A lo largo de su carrera, Alexander Acha se ha convertido en uno de los cantantes y compositores más reconocidos de México, quien se encuentra de manteles largos; ya que el pasado viernes lanzó su nuevo álbum ‘Las Italianas’ en todas las plataformas digitales.

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Pero las grandes sorpresas para los fans de Alexander Acha, pues este domingo y completamente en vivo va a presentar su sencillo ‘¿Tú Cómo Estás?’ en el escenario de La Academia Por medio de una entrevista para Proyecto Puente, el cantante reveló los detalles de su nuevo trabajo discográfico.

Estoy súper emocionado porque es un proyecto que llevo haciendo durante dos años y medio

El cantante reveló que es la primera ocasión que no escribe sus propios temas, ya que estos nuevos sencillos de su disco solo los adaptó del italiano al español.

Rescaté unos éxitos italianos tremendos que son puro número uno y que siempre escuchaba desde niño, siempre me estremecían, siempre me conmovían y yo siempre dije ‘yo tengo que cantar estas canciones’

Alexander Acha reveló que supo de este proyecto cuando tenía 16 años y le pidió a Dios que nadie más lo grabara en ese entonces.

Le dije a Dios: ‘Señor, si este proyecto es para mí, guárdamelo, que nadie las grabe’, estaba yo chiquito, tenía 16 años. Pasó el tiempo, las actualicé, las modernicé, les hicimos una producción fenomenal y se las entrego con todo mi cariño

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