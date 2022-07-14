GUILLE LÓPEZ

Es considerada una de las mejores directoras creativas en la danza y los espectáculos en México. Desde hace más de 20 años ha creado importantes conceptos musicales artísticos como los 90’s Pop Tour, la gira de OV7/Kabah, Timbiriche el reencuentro y el concierto de Pet Shop Boys, entre otros. Pero fue gracias a La Academia que su talento como maestra de baile alcanzó notoriedad pública.

Ha participado en importantes premiaciones como los Billboard Awards, Premios Juventud, Kid Choice Awards y Premios de la Radio 2021.

Su trabajo ha marcado la carrera de artistas internacionales como Pitbull, Gloria Gaynor, Nicky Jam, Wisin y Yandel, Sebastián Yatra, Danny Ocean, Maluma, David Guetta y Belinda.

Ha participado en el cine con “Rudo y Cursi”, “Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando”; en teatro ha realizado importantes series como “La casa de las Flores” y “Rebelde”.

Como directora coreográfica se incorporó a La Academia desde la primera generación, participando en 10 temporadas y es una de las docentes más emblemáticas, queridas y entrañables del reality más famoso de México.