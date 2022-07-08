La Academia: ¿Quién es el participante que regresará?

La Academia está más emocionante que nunca y el pasado domingo el director del reality show de talentos, Alexander Acha, reveló que uno de los alumnos que ya fueron expulsados de la competencia volverá para ocupar el lugar que dejó vacante Emilio, quien abandonó el programa de manera voluntaria.

¿Quiénes son los alumnos que han salido expulsados de La Academia? Poco a poco la lista de alumnos expulsados va creciendo y la última en abandonar La Academia fue Jackie. Hasta el momento son 6 los exalumnos que ya no se encuentran en competencia, sin contar a Emilio que abandonó el reality.

Esmeralda fue la primera en salir al no convencer al público el pasado sábado 18 de junio, la originaria de Guerrero interpretó el tema “Bésame mucho”, mismo que no fue del agrado de los jueces y tampoco del público que terminó decretando su salida.

𝗘𝗦𝗠𝗘𝗥𝗔𝗟𝗗𝗔 se convierte en la expulsada de la noche en el segundo concierto de #LaAcademia. ¡Sigue luchando por tus sueños, jamás abandones la música! 🎙🧡🎶#SábadoDeAcademia



𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/PImMPqHzFr — La Academia (@LaAcademiaTV) June 19, 2022

La siguiente en la lista fue Alejandra al recibir únicamente el 1.5% de los votos totales del público, su última interpretación en La Academia fue la canción “No llega el olvido”.

𝗔𝗟𝗘𝗝𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔 se convierte en la expulsada de la noche y se despide de su historia en #LaAcademia… 😞 ¡Sigue luchando por tus sueños y nunca dejes de cantar! 🎙🎶#DomingoDeAcademia 📲 pic.twitter.com/mPXLr9P05f — La Academia (@LaAcademiaTV) June 20, 2022

Zunio se convirtió en el tercer expulsado pese al gran talento mostrado arriba del escenario. El ecuatoriano alcanzó el 3.51% de los 3 millones de votos registrados el sábado 25 de junio. Su expulsión generó una gran decepción entre maestros y críticos.

El quinto crítico ha hablado e hizo que 𝗭𝗨𝗡𝗜𝗢 se convirtiera en el tercer expulsado de esta generación de #LaAcademia. ¡Jamás abandones tu sueño por la música! 🎙️🧡🎶✨#DuelosLaAcademia #LoVisteEnAzteca

𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/o06pkvoTDZ — La Academia (@LaAcademiaTV) June 26, 2022

Emilio decidió abandonar el reality show debido a la presión que lo llevó a sufrir una crisis existencial, pese a ello, el público le pidió seguir en La Academia, pero el joven optó por retirarse y su decisión fue apoyada por Lolita Cortés.

Te puede interesar: Señor que ganó la ‘chiva’ murió en los XV años de Rubí.

Mariana Logue se despidió del escenario de La Academia el domingo 26 de junio tras cantar “Azúcar Amargo”, canción que hiciera famosa Fey. Su interpretación no logró convencer al respetable que le otorgó el 2.42% de votos.

¡𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗟𝗢𝗚𝗨𝗘 se convierte en la expulsada del quinto concierto de La Academia, jamás abandones tu sueño por la música! 🎙🧡🎶✨#LaAcademiaEs #LoVisteEnAzteca

𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢: https://t.co/YXtYNL3KqP pic.twitter.com/Gcoz0F0c99 — La Academia (@LaAcademiaTV) June 27, 2022

Eduardo fue el quinto expulsado de La Academia y su salida sorprendió a propios y a extraños, ya que los jueces reconocieron su trabajo arriba del escenario, pero eso no fue suficiente para que el público votara por él.

Jackie se convirtió en la sexta expulsada al no alcanzar los votos suficientes para mantenerse en el reality show, no obstante, ella o cualquiera de sus compañeros podrá regresar a La Academia en el “repechaje” que tendrá por primera ocasión La Academia.

¡Al séptimo concierto de #LaAcademia llegó nuestra académica, 𝗝𝗔𝗖𝗞𝗜𝗘, jamás abandones tus sueños por la música! 🎙🎶🥹🎶✨ #EnLaAcademia pic.twitter.com/1Ew68WWDoK — La Academia (@LaAcademiaTV) July 4, 2022

¿Cuántos alumnos siguen en La Academia?

De los quince alumnos que ingresaron a La Academia, siguen en el reality:

Fernanda

Santiago

Andrés

Rubí

Nelson

Cesia

Isabela

Mar

Seis alumnos han sido expulsados y sólo uno volverá

Hasta ahora son 6 los alumnos que han sido expulsados de La Academia, pero uno de ellos podrá regresar para ocupar el lugar que dejó vacante Emilio, quien abandonó el reality por voluntad propia, ¿quién de ellos volverá? Descúbrelo este cuarto fin de semana de doble expulsión a través de las pantallas de Azteca UNO, en punto de las 20 horas.

