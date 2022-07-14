MENNY CARRASCO

Es cantante, compositor y actor. Desde los 5 años de edad se interesó por el teatro musical y el canto.

En 2009 formó parte de La Academia séptima generación, donde obtuvo el quinto lugar y fue designado como Mejor Alumno de la producción. En 2010 participó en el programa “Segunda Oportunidad” logrando el primer lugar.

Se ha desempeñado como director y productor musical en proyectos como “Venecia”, director vocal y cantante en “Mentiras” e incursionó en el reality “Tengo talento, mucho talento”, de Estrella TV.

Ha colaborado con Maná, Diego Torres y Aleks Syntek, con quienes ha compartido el escenario. Tuvo a su cargo la producción musical del canal de YouTube de Distroller.

Actualmente forma parte del reconocido musical Myst: My soundtrack como cantante y director vocal.