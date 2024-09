“Me estás desesperando cañón” ¡Maestra Erika molesta con Edith Evans!

Las clases de montaje vocal se han puesto muy intensas, ya que este fin de semana se llevará a cabo el noveno concierto, donde se prepara un espectáculo de primera calidad, puesto que se le rendirá un gran homenaje a México, por el aniversario de independencia del país. En el reparto de canciones se les asignó una canción típica mexicana a cada académico para que trabaje durante la semana y presente un maravilloso número musical, para Edith Evans no ha sido nada fácil, pues se le asignó el tema “La media vuelta” de José Alfredo Jiménez”.

Discusión entre la maestra Erika Dipp y Edith Evans

Durante la clase de montaje vocal del día de hoy, la maestra Erika Dipp tuvo un encuentro con Edith Evans, puesto que no ha avanzado mucho en el proceso de su canción, ya que la académica siente una pequeña desconfianza por el tipo de voz que tiene y le comentó a la maestra que no le gusta su voz nasal y que le cuesta mucho trabajo poder cambiarla. Ante la actitud de Evans, la maestra Erika le dijo que no le adjudique palabras que ella no ha dicho, debido a que ella jamás le hizo algún comentario sobre si escuchaba su voz nasal, sino que solo le pidió que lo hiciera más sensual.

¡Edith me estás desesperando cañón!, en ningún momento te dije que sonó nasal ¿o sí?, te pare y te dije "¿sonó nasal?”, no pongas palabras en mi boca que no existen.

La maestra Erika también le pidió a la alumna que dejara de “suponer”, pues se ha quedado con lo que le ha dicho en clases pasadas, haciendo para ella una traba, ya que jamás le ha dicho que “la ha regado” con la canción y con su voz, por lo que ella misma sigue frenando su avance.

Finalmente, Edith se dijo a sí misma que se estresaba, que era mucha información... A lo que la maestra respondió:

Me rindo, cántala como quieras, dale... Cántala como se te hinche la gana

Maestra Erika Dipp reveló: “Otra vez nos agarramos del chongo”

Después de la clase de montaje vocal con Edith Evans, la maestra Erika declaró mediante una historia de Instagram que efectivamente sí tuvo un encuentro con Edith.

Otra vez nos agarramos del chongo porque somos intensas, pero nos amamos

Sabemos que entre la académica y la maestra existe una relación y una conexión muy cercana, pues a lo largo de las semanas de La Academia, han pasado muchos momentos juntas, es por eso, que tienen mucha confianza para poder expresar muy claro lo que piensan durante las clases, así que seguramente veremos un avance de la canción de Edith que nos dejará sorprendidos.

