Horacio Villalobos | Juez

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho y con una carrera de teatro realizada en Oxford, Inglaterra, Horacio tiene más de 19 años trabajando en televisión, así como en radio, teatro y medios impresos.

Ha laborado como periodista y presentador en programas de televisión como: "ECO", "Al despertar", "6205 El planeta", "Gaceta cultural", "Entre butacas", "Trapitos al sol", "Operación triunfo", "Las malas lenguas", "Metrópolis", "Hoy", “Nocturninos”, “Mira quién baila” , “Fashion Police”, “La Academia” (2018), “México Tiene talento” y en diversos programas especiales con las figuras más importantes del cine y la música alrededor del mundo. Durante más de 12 años formó parte del canal Telehit, donde produjo y condujo "Válvula de escape" y "Desde gayola", sin lugar a dudas una emisión que cambió la forma de ver comedia en la televisión mexicana.

En teatro, "Edipo rey", "Los albañiles", "Picasso en el Café de París" (debut en teatro profesional), y "El Principito", estas dos últimas bajo la dirección de Susana Alexander.

Posteriormente vinieron los espectáculos: "Desde gayola el show", "Había una vez... Desde gayola" y "Telebasura" con los que tuvo largas y exitosas temporadas en "Mascabrothers show center" y recorrió todo el país. Después fue parte del elenco de la obra “Animal…es” , produjo, tradujo y protagonizó la multipremiada obra “Un corazón normal”. Posteriormente volvió a hacer mancuerna con Pilar Boliver para llevar a escena “Un Acto de Dios” y actualmente protagoniza “Los Chicos de la Banda” ganadora del Premio Tony 2019.

En radio ha trabajado en la XEW, XEX, EXA, Radio Fórmula y en MVS Radio recientemente con el programa “Dispara Margot, dispara”.

Actualmente conduce en televisión: "Farándula 40" y “La de 8”, además de ser uno de nuestros jueces consentidos en “La Academia”.