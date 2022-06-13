ANDRÉS | ALUMNO

26 AÑOS

Sonora

Nació el 20 de diciembre de 1995 en Sonora. Es licenciado en Comercio Internacional. Su gusto por la música comenzó a los 11 años de edad, sus amigos lo inscribieron en un concurso sin que lo supiera, pero no ganó. Sin embargo, un año y medio después regresó al mismo evento y se coronó triunfador. A los 9 años sufrió la muerte de su tío, pérdida que marcó dolorosamente su vida. Su género musical favorito es la balada y admira profundamente a Luis Miguel. Padece Diabetes mellitus Tipo I, razón por la que cuida mucho su físico y alimentación. Utiliza sus redes sociales para concientizar y prevenir sobre esta enfermedad. En su última relación sentimental sufrió violencia psicológica, cuyas secuelas aún no ha podido superar. Quiere ganar esta Academia, para demostrarse a sí mismo su fortaleza y su capacidad de resistencia.