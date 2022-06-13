27 AÑOS

CDMX

Nació el 16 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Es licenciada en Actuación, con grandes aptitudes para el baile y el canto. Su pasión es la música, toca el piano y su meta es convertirse en una estrella multifacética como Lady Gaga. Ha sido parte de 2 agrupaciones musicales a lo largo de su vida, pero su sueño es ser una solista exitosa. Canta en español e inglés. Desde hace cinco años mantiene una relación sentimental. Ella se considera única. Es alocada y le gusta marcar tendencia en su forma de vestir. Aunque es extrovertida, el divorcio de sus padres le provocó inseguridades que han marcado su vida.